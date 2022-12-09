الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متأثراً بجراحه.. ارتفاع عدد وفيات حادث السويس السخنة لحالتي وفاة

الميكروباص
الميكروباص

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص في السويس، لحالتي وفاة و9 مصابين، حيث توفي اليوم عماد الدين محمد حسن، 37 سنة من مستقبل 1 السويس، مشرف إنتاج يعاني متأثراً بإصابته بنزيف بالمخ واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم ليصبح المتوفى رقم 2 بعد وفاة سائق الميكروباص سيد محمد، من السويس متأثراً بإصابته بنزيف بالمخ واشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

وكان طريق “السخنة-القطامية” في السويس قد شهد أمس انقلاب ميكروباص عمال كان يقلهم من مكان عملهم.

وحصلت "الدستور" على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم "ق ب ج 2867 ، 11 مصاب، توفى أحدهم بعد الحادث مباشرةً وتوفي آخر في اليوم التالي.

ونقلت سيارات الإسعاف كلا من محمود عبد الصادق أحمد 52 سنة من السويس، يعاني من اشتباه كسر بضلوع الصدر واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، محمد سامي أبوالعلا 44 سنة من كفر الشيخ، يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

ونقلت سيارات الإسعاف الخاصة بالشركة كلا من: “محمد أحمد محمود مرزوق 50 سنة من السويس، مشرف بالورشة يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود جاد عبد الراضي 46 سنة من الإسماعيلية، مشرف ميكانيكي يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، رجب عطا عزمي 40 سنة من السويس مشرف بالشركة يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، هادي سمير نجيب 54 سنة من السويس 24 أكتوبر، مشرف صيانة يعاني سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، احمد محمد عيسى، 39 سنة، من السويس، عامل بالشركة يعاني سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ، أحمد محمد أحمد طه، 29 سنة من السويس عامل بالشركة، مصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، مصطفى مساعد حسن، 44 سنة من الأربعين بالسويس، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم”.

وفاة اصابة حادث ميكروباص السويس السخنة

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