الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتصالات: نمو مؤشرات القطاع بالبورصة بنسبة 140% خلال أكتوبر

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن تسجيل مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة نحو 1270 نقطة خلال أكتوبر 2022، مقارنة بـ1536 نقطة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي بلغ 166%، وبمعدل نمو شهري 140%، بعد أن سجل في سبتمبر الماضي نحو 1230 نقطة.

 

وأشار التقرير إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هي: المصرية للاتصالات، وراية لخدمات الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 8.79% أمس الخميس آخر جلسات الأسبوع ليغلق عند مستوى 14838.31 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 8.40% ليغلق عند مستوى 17713.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3563.62 نقطة.

 

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 60.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 586.1 مليار جنيه إلى 633 مليار جنيه، بنسبة نمو 8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163.6 مليار جنيه إلى 172.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%.

مؤشر قطاع الاتصالات في البوصة
مؤشر قطاع الاتصالات في البوصة

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