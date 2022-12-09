الرئيس الصينى: يجب أن نتحد ونتقدم معًا بهدف تحقيق طموحات دولنا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، حرص بلاده على تنفيذ التعهدات المشتركة من الجانب العربي مثل تدعيم التنمية والصحة والأمن الغذائي، قائلًا: «نرحب بمشاركة الجانب العربي في مبادرة الأمن العالمي».

كما حث الرئيس الصيني خلال كلمته في القمة العربية الصينية والمنعقدة في الرياض بمشاركة الرئيس السيسي، المجتمع الدولي على احترام شعوب الشرق الأوسط، قائلًا: «يجب أن ندعم الجانب العربي في إيجاد الحلول السياسية للقضايا الشائكة، وأن نعمل معًا على مواجهة التحديات الكبرى مثل أمن الغذاء والطاقة».

وأكد الرئيس الصيني: «ما يجمعنا هو الاهتمام بالسلام والانسجام والسعي وراء الحق والدعوة إلى الحوار بين الحضارات»، لافتًا إلى أنه يجب أن نتحد ونتقدم معًا بهدف تحقيق طموحات دولنا.

كما أعلن الرئيس الصيني أنه تم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى التعاون الصيني العربي.