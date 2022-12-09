الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى بوروندى

عاد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بوروندي، ترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونجابو، رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندي، الجلسة الختامية للاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية البوروندية.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندي، لمواجهة تحديات الأمن القومى وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

وكان الفريق أسامة عسكر قد أجريت له مراسم استقبال رسمية أعقبها لقاء الفريق أول بريم نيونجابو، رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندي، الذي أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب فى مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والاستقرار الإقليميين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، آلان تربرت موتابازي، وزير الدفاع البوروندي، الذي أكد خلال اللقاء على تبادل الرؤي حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومي في المنطقة والدعم المصري للقوات المسلحة البوروندية، والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الفريق أسامة عسكر على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، معربًا عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.