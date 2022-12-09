الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى بوروندى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

عاد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بوروندي، ترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونجابو، رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندي، الجلسة الختامية للاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية البوروندية.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندي، لمواجهة تحديات الأمن القومى وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

وكان الفريق أسامة عسكر قد أجريت له مراسم استقبال رسمية أعقبها لقاء الفريق أول بريم نيونجابو، رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندي، الذي أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب فى مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والاستقرار الإقليميين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، آلان تربرت موتابازي، وزير الدفاع البوروندي، الذي أكد خلال اللقاء على تبادل الرؤي حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومي في المنطقة والدعم المصري للقوات المسلحة البوروندية، والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الفريق أسامة عسكر على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، معربًا عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

رجال الإنقاذ النهرى: انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بالحوامدية

«لا تسأل عما حدث لعينى».. إبراهيم عبدالعزيز يكشف عن حوار لم ينشر مع يحيى حقى

محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز نظم المعلومات الجيومكانية

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

مصر تفوز بجائزة الابتكار والإبداع في مؤتمر الرابطة الإفريقية للإدارة العامة

بث مباشر.. فعاليات القمة العربية الصينية الأولى بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله