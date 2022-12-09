محمد بن سلمان: نسعى إلى مرحلة جديدة من الشراكة مع الصين

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة: «إننا نسعى إلى تعزيز مستوى التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة مع الصين»، مشيرا إلى أنه يقدر موقف الصين في دعم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف بن سلمان، خلال انطلاق القمة العربية الصينية في الرياض: "نؤكد استعدادنا للتفاعل مع المبادرات البيئية، والمملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الدولي والعالمي".

وشدد ولي العهد السعودي على ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين، لافتا إلى أن العلاقة العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، معلناً انطلاق القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.

حضور الرئيس السيسى فى القمة العربية- الصينية

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية- الصينية بالرياض.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

وتهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض؛ من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.