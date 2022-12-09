الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ولى العهد السعودى: نعمل على تعزيز ومواصلة التعاون بين الدول العربية والصين

جريدة الدستور

قال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إننا نعمل على تعزيز ومواصلة التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين، وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف «بن سلمان» خلال كلمته بانطلاق القمة العربية الصينية، اليوم، أن المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، ودعم العمل الدولي في إطار مبادئ الأمم المتحدةـ، بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد.

حجم التحدى للتغير المناخى

ولفت ولي العهد السعودي، إلى أن حجم التحدي للتغير المناخي هو إيجاد حلول أكثر استدامة في إطار نهج متوازن يسعى لتخفيف الآثار السلبية، مع المحافظة على مستويات نمو الاقتصاد العالمي، حيث إننا نستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية مع الحفاظ على سلاسل الإمداد.

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