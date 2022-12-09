الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موفد «القاهرة الإخبارية»: انشغال الغرب عن قضايا العرب أوجد بيئة جيدة لدخول استثمارت صينية

جريدة الدستور

قال أحمد بشتو، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» في الرياض، إن انشغال الغرب عن قضايا الدول العربية أوجد بيئة جيدة لدخول استثمارات صينية، مشيرًا إلى أن الصحافة الغربية ترى ذلك وأنه لا بد من عودة المكانة الأوروبية والغربية في المنطقة.

وأضاف «بشتو» أن السياسة ربما ستلعب دورًا في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أننا لم نر حتى الآن رد فعل من القوى الاقتصادية الكبرى على ما يحدث الآن من تحالف وتقارب اقتصادي كبير بين الصين والدول العربية.

كما كشف بشتو مدى تأثير خطط تعزيز الأمن مع الصين خلال القمة قائلًا: «الصين لديها قاعدة عسكرية واحدة في العالم كله موجودة في دولة جيبوتي على البحر الأحمر، والصين لديها خطة الحزام والطريق والبحر الأحمر جزء كبير من تطبيق هذه المبادرة، وهناك اتفاقيات بين الصين والسعودية على تنويع مصادر التسليح لتدخل الصين بحجم أكبر».

موفد «القاهرة الإخبارية»: الصين تريد تهدئة جميع مشكلات المنطقة العربية

وأشار إلى أن الرسائل التي أرسلتها الصين من حوار أمس كانت من أجل تهدئة بعض المشكلات مثل التدخل الإيراني في اليمن، حيث ترغب الصين في توقف هذا التدخل بشكل سريع، بالإضافة إلى حل المشكلات الموجودة في بعض الأقطار العربية مثل سوريا والأردن وليبيا.
وأكد أن الصين ستتدخل لتهدئة جميع المشكلات من أجل التهيئة لإقامة استثمارات في المنطقة العربية.

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