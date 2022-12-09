ولى العهد السعودى يكشف أهمية انعقاد القمة العربية الصينية فى هذا التوقيت

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن القمة العربية الصينية هي الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والصين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف «بن سلمان»، خلال كلمته بانطلاق القمة العربية الصينية، اليوم الجمعة: «إن العلاقة التاريخية بين الدول العربية والصين قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم تطور التنمية من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاهية شعوبها».

وتابع: «ننظر في المنطقة العربية ببالغ الاهتمام لما حققته دولة الصين الشعبية من نمو وتقدم تقني متسارع، جعلها ضمن الاقتصاديات الرائدة عالميًا، ويؤسس انعقاد هذه القمة مرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا وتعزيز التعاون المشترك وتحقيق مستقبل تطمح له شعوبنا».