شروط ومكان التقديم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، تفاصيل التقديم لمسابقة الأم المثالية2023، الموعد وشروط المسابقة، ومكان التقديم للمسابقة في المحافظة، في إطار إعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على التماسك الأسري وتكريم نماذج العطاء، وتنشر «الدستور» تفاصيل مسابقة الأم المثالية وشروط وأماكن التقديم بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت المحافظة في بيان لها أن موعد التقديم يستمر لمدة شهر، من الثلاثاء 6 ديسمبر وحتى الخميس 5 يناير، ويتم التقديم بمبنى مديرية التضامن الاجتماعي 6 شارع الميناء الشرقي المنشية وسط الإسكندرية.

- الفئات المكرمة لهذا العام

-أم بديلة

- أم من ذوي الإعاقة

-أم لأبن من ذوي الإعاقة تميز في إحدى المجالات التالية:(الرياضية- الفنية- العلمية).

- أم من مؤسسة الأطفال كريمي النسب.

- أم حاصلة على مشروع للتمكين الإقتصادي (الأم التي قامت برعاية أسرتها، بجانب حصولها على إحدى المشروعات الإنتاجية الصغيرة).

- أم متطوعة من أجل حياة كريمة كنموذج مشرف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية |(حياة كريمة).

- رائدة إجتماعية متميزة.

- شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية

- ألا يقل سن الأم عن 50 عاما.

-الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

-ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء.

-أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي او بالفرق النهائية بالكليات، أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن، ويُستثني الأبن ذوي الإعاقة ذهنيًا غير قابل للتعلم.

-أن يكون لها قصة عطاء.

هذا وقد بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 5 يناير 2023 ، بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع تقديم الأوراق المطلوبة لمسابقة الأم المثالية من الأوراق الرسمية وغيرها من المستندات، ولفئات المكرمين التي تم الإعلان عنها لهذا العام.