رجال الإنقاذ النهرى: انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بالحوامدية

تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بالحوامدية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهوية الضحية، وتبيّن أنه شاب، فتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وعقب عمليات بحث تم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.