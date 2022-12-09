الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة الروم الملكيين تحتفل بعيد الحبل بلا دنس اليوم

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية والمعروفة كذلك باسم كنيسة الروم الملكيين، اليوم، برئاسة المطران جان مار شامي، بعيد الحبل بلا دنس.
وقال الكنيسة في بيان لها إن نفس العذراء مريم، التي اختارها الله منذ الأزل لتكون امّاً بحسب الجسد للكلمة المتجسد لاجل خلاصنا، قد خرجب من يد الخالق، واتَّحدت بجسدها المتكون بحسب نواميس الطبيعة في احشاء والدتها القديسة حنة من والدها القدّيس يواكيم، بريئة من الخطيئة الاصلية، وممتلئة نعمة الهية. وذلك بانعام خاص تدعو اليه أمومتها الالهية: هي عقيدة نادى بها الآباء والمرّنمون عبر الاجيال، واعلنها رسميّاً البابا بيوس التاسع سنة 1845 باسم" الحبل بمريم العذراء بدون وصمة الخطيئة الاصلية".
بهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها "هذا كُلُّه مِنَ اللهِ الَّذي صالَحَنا بِالمسيح وأَعْطانا خِدمَةَ المُصالَحَة" أبرز لنا القدّيس بولس عظمة الرُّسل من خلال إظهار الخدمة الموكلة إليهم في إطار يبيّن لنا محبّة الله الّتي أحبّنا بها. لم يطلق الله العنان لغضبه بعد أن رفض البشر أن يسمعوا لمن أرسله، ولم يرذلهم أبدًا؛ بل ثابر على دعوتهم إليه من خلال الرسل.
"ذلك بِأَنَّ اللهَ كانَ في المَسيحِ مُصالِحًا لِلعالَم وغَيرَ مُحاسِبٍ لَهم على زَلاَّتِهم، ومُستَودِعًا إِيَّانا كَلِمَةَ المُصالَحَة.". لا نقوم نحن بعمل مُضنٍ، بل نسعى وحسب من أجل أن يصبح البشر بأجمعهم أصدقاء الله. قال الربّ: حتّى لو لم يسمعوا، ثابروا على حثّهم حتّى يؤمنوا. لهذا أضاف بولس: "فنَحنُ سُفَراءُ في سَبيلِ المسيح وكأَنَّ اللهَ يَعِظُ بِأَلسِنَتِنا. فنَسأَلُكُم بِاسمِ المسيح أَن تَدَعوا اللّهَ يُصالِحُكُم" .
بما يمكن أن نقارن هذه المحبّة العظيمة؟ بعد أن بادَلْنا إحسانه إلينا بالإهانة، لم يؤدّبنا بل أعطانا ابنه ليصالحنا معه. ولكنّ البشر برفضهم تلك المصالحة قادوه إلى الموت. أمّا الله، فقد أرسل سفراء ليحثّهم، بل ومن خلالهم ترجّاهم هو نفسه. فإنّه هو من قال دائمًا: "تصالحوا مع الله"، ولم يقل: "صالحوا الله معكم". ليس هو من رفضنا، بل أنتم الّذين تأبون أن تكونوا أصدقاءه. هل يمكن لله أن يكره أحدًا؟.

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