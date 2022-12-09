الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يلتقى وزير الشئون الخارجية الموريتانى على هامش القمة العربية الصينية

شكري خلال لقائه محمد
شكري خلال لقائه محمد سالم ولد مرزوك في الرياض

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العربية الصينية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير الموريتاني استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى شكري بمناسبة نجاح مؤتمر المناخ COP27 الذي عكس قدرة مصر العالية على التنظيم.

أكد الوزير الموريتاني الشكر لمصر على ما تقدمه من دعم للطلبة الموريتانيين الدارسين في مصر، منوهًا بالدور التنويري التاريخي الذي لعبه المركز الثقافي المصري في نواكشوط والذي كان أول مركز ثقافي ينشأ في العاصمة الموريتانية.

من جانبه، شدد شكري على عمق العلاقات المصرية الموريتانية عبر التاريخ واستمرار الدعم المصري لموريتانيا، وتطلع مصر للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وتعزيز المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الشقيقين.

الخارجية سامح شكري القمة العربية الصينية COP27 مؤتمر المناخ

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