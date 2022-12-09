«الصحة»: توزيع 97 ماكينة غسيل و69 كرسيًا كليًا على المستشفيات خلال نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توزيع 97 ماكينة غسيل كلوي، و69 كرسيا كليا على مختلف المستشفيات بمحافظات الجمهورية خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وزعت 49 ماكينة غسيل كلوي، ضمن خطة إحلال وتجديد مستشفيات محافظة البحيرة، و12 ماكينة غسيل كلوي لافتتاح مستشفيات «سلامون القماش، ودكرنس، وملوي التخصصي».

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم تزويد مستشفيات جراحات المرج، وبني عبيد التخصصي، ومحلة مرحوم التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بـ35 ماكينة غسيل كلوي، لافتًا إلى إضافة خدمة الغسيل الكلوي لقسم العناية في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي، إلى توزيع 69 كرسيا كليا على مستشفيات السلام التخصصي، وروض الفرج أطفال، وشرم الشيخ الدولي، وبني عبيد التخصصي، وشبرامنت المركزي، والمجمع الطبي في الإسماعيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة "Hellenic Healthcare Group" اليونانية المتخصصة في الاستثمارات الطبية، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، بحضور الدكتور محمد زكي السوداني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، لبحث تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية.

في بداية الاجتماع، ثمن وزير الصحة والسكان، علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين، مؤكدا ضرورة استمرار مدّ جسور الدعم والتعاون، وتبادل الخبرات في المجال الطبي، بما يسهم في الارتقاء بالنظام الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول تطوير ورفع كفاءات المنشآت الصحية، والشراكة في مجال إدارة المستشفيات، مضيفا أن الجانبين بحثا وضع خطط محددة لدراسة الاحتياجات والخدمات الطبية بجميع المراكز والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بكل محافظات الجمهورية، بما يضمن تيسير حصول المريض المصري على خدمته الطبية، بأعلى جودة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أهمية التشارك وتبادل الخبرات والرؤى والمشورات الفنية، في مجال تطوير المنشآت الطبية، على أن يكون مستشفى هيلوبوليس، أول المشروعات المستهدفة بدراسات التطوير، من خلال وضع خطة محددة تستهدف رفع الكفاءة، وتوفير خدمات صحية تتناسب مع معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الوزير أكد حرصه على تذليل كل التحديات التي قد تواجه سير العمل بخطط التطوير، وتوفير كل الاحتياجات والدعم اللازمة للارتقاء بالقطاع الصحي.

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، ناقش استراتيجية لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية من الكوادر الطبية والإدارية، كما اطلع على نماذج وتجارب الدول الناجحة في هذا الشأن، ووجه بضرورة الاستفادة من هذه الخبرات.