لخلاف على الضرائب.. أكبر منجم نحاس فى أمريكا الوسطى يواجه خطر الإغلاق

يواجه أكبر منجم للنحاس في أمريكا الوسطى خطر الإغلاق الأسبوع المقبل، إذا لم توقّع، الأربعاء المقبل، المجموعة الكندية العملاقة للتعدين "فيرست كوانتوم ماتيريالز"، المشغّلة له، عقدًا جديدًا مع الحكومة في بنما التي تطالب بزيادة الضرائب التي تدفعها الشركة عشر مرات.

وفي حال عدم توصل المجموعة الكندية العملاقة للتعدين "فيرست كوانتوم ماتيريالز" إلى اتفاق مع حكومة بنما، قد يتوقف العمل في منجم يُعدّ أكبر مشروع استثماري خاص في تاريخ بنما، إذ يسهم بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي في البلد، وبنسبة 75% من عائدات التصدير.

- مهلة اقتربت على النفاد

وقال مدير مشاريع مجموعة "فيرست كوانتوم ماتيريالز" في بنما، كيث غرين، لوكالة «فرانس برس»: "مُنحنا مهلة لتوقيع عقد جديد بحلول 14 ديسمبر للقبول بالشروط الجديدة"، مضيفا: «نعتزم التوصل إلى اتفاق لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعض الشيء».

وكانت مجموعة "فيرست كوانتوم ماتيريالز"، وهي من أكبر مجموعات تعدين النحاس في العالم، قد بدأت الإنتاج التجاري للنحاس في الموقع في دونوسو في العام 2019، من خلال فرعها في بنما "مينيرا بنما".

وأنفقت الشركة 10 مليارات دولار على أعمال الحفر وأعمال بناء مبانٍ لإيواء أكثر من 7 آلاف عامل وشراء آلات ثقيلة، ومحطة لتوليد الكهرباء، وإنشاء ميناء للسفن التجارية العميقة، وإنشاء طرق وخطط لإعادة التحريج.

وفي يناير الماضي، أعلن الرئيس البنمي، لورنتينو كورتيزو، عن خطط لتشديد شروط رخصة التعدين، بعقد جديد يلزم شركة التعدين بدفع "ما لا يقل عن" 375 مليون دولار لبنما سنويًا، أي عشرة أضعاف ما تدفعه حاليًا.

وقال حينها: "لبنما حق غير قابل للتصرف في الحصول على مداخيل عادلة من استخراج مواردها المعدنية، لأن النحاس بنمي".