شاب ينحر عمه بـ«سكين» داخل مقر عمله بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة قتل شيخ في العقد الخامس من عمره ذبحًا بسلاح أبيض "سكين" داخل مقر عمله بقرية بلقينا بمركز المحلة.

وكشفت التحريات الأمنية عن أن وراء مقتل الشيخ ابن شقيقه؛ انتقامه لخلافات مالية بينهما.



تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مصرع الشيخ يوسف رجب 52 سنة أثناء تواجده بمقر عمله بقرية بلقينا بنطاق دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية من الوصول إلى مكان الحادث وتم ضبط المتهم مرتكب الجريمة، 26 سنة، ابن شقيق المجني عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه واقعة القتل بسبب خلافات مالية بينه وبين عمه الأكبر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرته، كما قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.