الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة: إعطاء 4 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

حملات بيطرية
حملات بيطرية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة، والتي بدأت 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير، إنه تم تحصين حوالي مليون و978 ألفا و 545 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و 97 ألفا و512 رأسا من الماشية، من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 7 ديسمبر الجاري.

كما تم تحصين حوالي مليون و978 ألفا و 545 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال حتى يوم 7 ديسمبر الجاري أيضا.

- تنفيذ 47 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية

كما أوضح التقرير، أيضا أنه تم تنفيذ عدد 47 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 5912 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل عدد 59 ألفا و770 رأسًا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة، والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية الاغنام والماعز الثروة الحيوانية الحملة القومية الثالثة الحمى القلاعية الحملة القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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