الرئيس الصينى: القمة فرصة لتعزيز العلاقات الصينية الخليجية

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن القمة فرصة لتعزيز العلاقات الصينية الخليجية، لافتًا إلى أنه على مدى عقود ازدهرت العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف «بينغ»، خلال كلمته بالقمة الخليجية الصينية بالرياض، اليوم، أن الجانبين الصيني والخليجي يتشاركان السعي لحل النزاعات الدولية، وعلينا العمل سويًا لضمان عدم التدخل في شئون الدول.

سنواصل دعمنا دول مجلس التعاون الخليجى

وتابع الرئيس الصيني: «سنواصل دعمنا دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على أمنها، وسنعزز التعاون فيما بيننا بمجال الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون في مجال علوم الفضاء».