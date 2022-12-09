نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك بالمؤتمر الدولي لتطبيقات الاستشعار من البعد

شارك الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والذي يعقد في المدة من ٨ إلى ١١ ديسمبر الجاري.

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والدكتور شيرين محرم، رئيس معهد الإلكترونيات الدكتور، وعمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والدكتور علي عماشة، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور علي الدوسري، رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، واللواء أحمد مرزوق، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر.

وأُقيم المؤتمر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة علمية مع جامعة عين شمس وجامعة RUDN University الروسية والجمعية الجغرافية السعودية.

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، أوضح الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، نجاح الشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والتي تمثلت في دبلوم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البُعد، ودبلوم استخدام إنترنت الأشياء في إدارة الأزمات البيئية، والبرامج التدريبية لتصنيع وتشغيل وإدارة الأقمار الصناعية متناهية الصغر.

وأشاد بأهمية علوم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البُعد في حل مشكلات كبيرة في كثير من القطاعات العلمية مثل البيئة والصحة والزراعة والهندسه والتخطيط العمراني والمشروعات الكبرى بالدولة.

وأكد أهمية الدبلوم المشترك بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في تحسين المسار الوظيفي للخريجين وحصولهم على وظائف بمجرد تخرجهم أو ترقيتهم في أماكن عملهم.

ويشارك في المؤتمر خمس باحثين من جامعة عين شمس من كليات العلوم والتربية والزراعة والآداب والحاسبات والمعلومات، كما تشارك الدكتور رشا بندق، منسق جامعة عين شمس في الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية في المعرض الخاص بالمؤتمر لعرض مشروعات تخرج طلاب الدبلوم.