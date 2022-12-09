يصيب واحدًا من كل مليون.. ما هو مرض سيلين ديون النادر؟

كشفت المطربة الشهيرة سيلين ديون، عن إصابتها باضطراب عصبي نادر، موضحة أنها كانت تتعامل مع المشاكل الصحية لفترة طويلة، وقالت إنها ستضطر إلى إلغاء أو تأجيل سلسلة من حفلاتها الأوروبية.

بدأت الحكاية بمقطع فيديو مدته خمس دقائق نُشر على إنستجرام باللغتين الفرنسية والإنجليزية، قالت "ديون" فيه: "تم تشخيصي مؤخرًا بمرض عصبي نادر جدًا يسمى متلازمة الشخص المتيبس الذي يصيب شخصًا واحدًا من بين مليون شخص".

وأوضحت أن هذا المرض يسبب حدوث تشنجات تؤثر على كل جانب في حياتها اليومية، ويسبب أحيانًا صعوبات عند المشي ولا يسمح لها باستخدام الأحبال الصوتية للغناء بالطريقة التي اعتادت عليها.

وتابعت: "يؤلمني أن أخبركم اليوم أن هذا يعني أنني لن أكون مستعدًا لاستئناف جولتي في أوروبا في فبراير".

وقالت ديون، البالغة من العمر 54 عامًا، إنها تلقت دعمًا من أطفالها وفريق من الأطباء الذين يعملون كل يوم لتحسين حالتها.

متلازمة الشخص المتيبس

ووفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، تتسبب متلازمة الشخص المتيبس (SPS) في تصلب العضلات وكذلك التشنجات، وذلك في الفترة ما بين سن 30 إلى 60 عامًا، ويمكن أن تظل الأعراض مستقرة في بعض الحالات، ولكنها تزداد سوءًا في حالات أخرى، فإنه يصيب ضعف عدد النساء مقارنة بالرجال، وإذا تركت دون علاج، فمن المحتمل أن تؤدي SPS إلى صعوبة في المشي وتؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص على أداء المهام اليومية الروتينية.

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لهذه المتلازمة غير معروف، يُعتقد أنه أحد أمراض المناعة الذاتية.

وقالت "ديون" وهي تبكي: "كل ما أعرفه هو الغناء، هذا ما فعلته طوال حياتي وهذا أكثر ما أحب القيام به، أفتقد رؤيتكم جميعًا، وأنتم على المسرح، وأقدم لكم العروض".

تم تأجيل مواعيد الحفلات في أوروبا، والتي كان من المقرر أن تبدأ في التشيك في فبراير المقبل، إلى عام 2024، بينما تم إلغاء ثمانية من حفلاتها الصيفية تمامًا.