نقيب الأطباء الأجانب بإيطاليا: 35% زيادة فى الإصابة بالإنفلونزا مقارنة بعام 2019

قال الدكتور فؤاد عودة، نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا، إن نسبة المصابين بالإنفلونزا ترتفع في الشتاء لضعف المناعة عند الأشخاص، خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات.

وأضاف "عودة"، في مداخلة هاتفية من روما، لبرنامج "صباح جديد" على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نسبة الإصابة بالإنفلونزا خلال هذه الأيام مرتفعة، وهناك ارتفاع بنسبة 35% زيادة في الإصابات بالإنفلونزا مقارنة بعام 2019، وصلت إلى 40% عند الأطفال، وأن الدول الأوروبية تسجل عددًا كبيرًا من المصابين بين الأطفال.

وأشار نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا إلى أن أعراض الإنفلونزا هي: ارتفاع درجات الحرارة، العطس، ألم العضلات والرأس، الصداع، عدم الرغبة في تناول الطعام، وهي تختلف عن أعراض فيروس كورونا.