رئيس بيلاروسيا: استكمال المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة مع مصر

قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، إن الأحداث الأخيرة جعلتنا ندرك أنه من الصعب الموافقة على استمرار أحادية القطب في العالم.

وأضاف «لوكاشينكو»، خلال كلمته في العاصمة بيشكيك مع انطلاق قمة الاتحاد الأوراسي في قرغيزستان، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتعين على دول الاتحاد تطوير التعاون في قطاع الصناعة، موضحاً أن الاتحاد الأوراسي يجب أن يحذو حذو منظمات مثل بركين وشنغهاي للتعاون.

ولفت الرئيس البيلاروسي إلى أن دول منظمة الآسيان ستشارك في قمتنا المشتركة لمناقشة المسائل الاقتصادية، مثل تشكيل الكتل الاقتصادية الإقليمية وضمان الأمن الغذائي والطاقة.

وأوضح: «نسعى لاتخاذ القرارات المناسبة من خلال تنظيم التجارة بين الدول المعنية وإنشاء منطقة التجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة»، مشيرا إلى أنها خطوة سياسية رمزية.

وتابع: «نسعى لتوسيع التبادل التجاري مع شركائنا رغم من يحاولون تقسيمنا، ونستكمل المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة مع مصر، وكذا مع سنغافورة ومنغوليا»، موضحًا: «إن هذه الخطوات توضح أن الغرب يحاول خنقنا بالعقوبات لكنهم لن ينجحوا في ذلك، وأمامنا العديد من التحديات، حيث نعمل لرفع قيود الحركة بين دول الاتحاد».