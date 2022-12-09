الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تكشف زيادة حجم التبادل التجارى بين بكين والدول العربية

جريدة الدستور

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" زيادة حجم التبادل التجاري بين بكين والدول العربية، إلى 2.1% على أساس سنوي.

وقال أحمد بشتو، مراسل القناة، إنه في عام 2020 بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية نحو 240 مليار دولار والواردات العربية من الصين بلغت 123 مليار دولار بزيادة 2.1% على أساس سنوي.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الصين في الرياض تبحث مع الدول العربية عن زيادة نسبة نموها الذي انخفض من مستوى 10% إلى 5% وهناك تباطؤ كبير في الاقتصاد الصينى لأسباب عدة، وهي تبحث عن شركاء فاعلين لزيادة حجم النمو وتوسيع حجم استثماراتها في الخارج.

ولفت إلى أن مبادرة "الحزام والطريق"، سوف تفعل بشكل كبير خلال هذه القمة وهذا هو محور النقاش الآن، وهو كيفية زيادة حجم التبادل والنمو بين الجانبين، وهي تبحث عن فرص استثمارية مع دول خليجية، مشيرًا إلى أن الصين تبحث عن فرص استراتيجية لإدامة الصناعات لديها ونشرها في عدد من الدول العربية كمحور قناة السويس في مصر.

وأكد أن هذا الأمر كان محور نقاش بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينج، وأن الرئيس الصيني أبدى استعداده لزيادة حجم التعاون والتبادل والاستثمار مع مصر بصفتها دولة رائدة وركيزة أساسية فى المنطقة، وكذلك مع دول الخليج التي ترى الصين فيها فرصًا كبيرة ومتعددة ومختلفة.

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