كاتب صحفى: العلاقات المصرية الصينية استراتيجية وشاملة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن العلاقات المصرية الصينية استراتيجية متكاملة، وشاملة، تتطرق إلى التعاون في كل الأصعدة، سواء على الصعيد الاقتصادي والتنموي والتجاري، فضلًا عن التفاهمات السياسية في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف رائف، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: «إننا نجد التفاهمات والتقاربات السياسية حاضرة بقوة، وطوال الوقت هناك تنام ملحوظ ينعكس على جودة العلاقات الاقتصادية، حيث إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يصل إلى أكثر من 12 مليار دولار».

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك محفظة تنموية تتخطى المليار دولار، وتسهم الصين من خلالها في دعم بعض المشروعات التنموية المصرية الخاصة بالبنية التحتية.

تكامل الرؤى بين مصر والصين

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن هناك تكاملًا في الرؤى بين مصر والصين، من خلال مبادرة "الحزام والطريق" و"استراتيجية مصر 2030"، خاصة أن الصين ترى مصر أحد المحاور المفصلية في مبادرة "الحزام والطريق" لما تتمتع به من بنية تحتية ولوجيستية، وأيضًا العامل الجغرافي الذي يضع مصر في نطاق مميز بين ثلاث قارات.

وتابع: «نرى الصين تستثمر في محور تنمية قناة السويس، والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وهناك طموحات لإنشاء منطقة صناعية أخرى بمدينة العاشر من رمضان، وغيرها من مشروعات خاصة بتصنيع وتوطين الصناعة في الداخل المصري».