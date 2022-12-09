الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلة الخرسانة العالمية تنشر تقريرًا حول «البرج الأيقونى» بالعاصمة الإدارية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

نشرت مجلة الخرسانة العالمية، الصادرة عن المعهد الأمريكى للخرسانة، تقريرًا حول البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في عددها الصادر في شهر ديسمبر الجاري، تحت عنوان "أطول مبنى في إفريقيا على أرض الأهرامات العظيمة"، كما نشرت المجلة صورة البرج الأيقونى على صفحة الغلاف.
وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الاهتمام العالمي، والإشادة بمصر في المجلات العالمية، هو ثمرة النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسى، وخاصة فى تنفيذ المشروعات الرائدة، وغير المسبوقة فى مصر والقارة الإفريقية، وفى مقدمتها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى يتوسطها البرج الأيقونى بارتفاع يقترب من 400 متر، وهو أطول برج في إفريقيا، فقد أثبت المصريون أنهم قادرون على إعادة صياغة التاريخ، فكما بنى أجدادهم الأهرامات العظيمة، ها هم يشيدون ناطحات السحاب، ويضاهون كبريات المدن على مستوى العالم.
ولفت وزير الإسكان، إلى أن مجلة (Concrete International)، هى مجلة دورية توزع دوليًا، و تتناول كل ما هو جديد وفريد في مجال تصميم وتشييد المنشآت الخرسانية ومواصفات وأكواد التصميم اللازمة، وتصدر عن المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI)، وهو مؤسسة أمريكية علمية ومهنية غير ربحية، تهدف إلي وضع المعايير الهندسية، والأكواد التصميمية للمنشآت الخرسانية بجميع أنواعها، مع اتباع الأساليب العلمية الحديثة والتطوير باستمرار.
واستهلت ديبورا هوسو، المدير الإبداعي والشريك المؤسس لـWWM، تقريرها فى مجلة (Concrete International)، قائلة: أهرامات الجيزة العظيمة وجدت لها منافسًا جديدًا في أرض مصر، التى اشتهرت بمشروعاتها العملاقة القديمة، ففى حين أن البرج الأيقوني الذي تم تنفيذه مؤخرًا في مصر لا يصل إلى أعلى مبنى في العالم (كمثل برج خليفة بدبي)، ولكنه أطول مبنى في القارة الإفريقية، ويبلغ ارتفاعه ٣٨٥ مترًا.

وتحتوي قاعدة البرج وحدها على ۸۲۰۰ طن من الخرسانة، وله مميزات خاصة به، كونه أكبر أساسات خرسانية في إفريقيا، وتم تصميم البرج التاريخي كجزء من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، كما تم تصميم أول برج شاهق في مصر علي غرار مسلة الأقصر، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في عام ٢٠٢٣، ولأول مرة بمصر يتم استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى بناء البرج الأيقوي.
كما تناولت كاتبة التقرير بمجلة (Concrete International)، النظام الإنشائي للمبني والأساسات، فهو يتكون من (Core) داخلي بكامل ارتفاع المبني من الخرسانة المسلحة، محاط بإطار معدني، مع أعمدة مركبة من الفولاذ والخرسانة، موزعة على كامل محيط المبني، مع وجود ۲ من الركائز في الأدوار ٤٩ و٧٣، يربطان الكور الداخلي للمبني بالأعمدة الخارجية المحيطية، لتشكيل نظام إنشائي قوي يقاوم الاحمال الجانبية مثل الرياح والزلازل، كما يتناقص عرض البرج الأيقوني مع ارتفاع المبنى، وهذا يساعد في تقليل المنطقة المواجهة للرياح في الطوابق العليا، ويوفر ذلك نظام دعامة أكثر صلابة في الطوابق العليا.
تجدر الإشارة إلى أنه توجد اتفاقية تعاون علمي ومهني بين معهد الخرسانة الأمريكي، والمركز القومي لبحوث الإسكان و البناء بمصر، تم توقيعها في ۳۰ إبريل ۲۰۱۹، وتم تفعيل برنامج منح الشهادات المهنية المقدمة من "ACI" بالتعاون مع المركز لتقديمها للمهندسين المصريين لرفع مستواهم العلمي والمهني في شتى مجالات تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية.

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مجلة الخرسانة العالمية المعهد الأمريكى للخرسانة البرج الأيقوني العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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مجلة الخرسانة العالمية تنشر تقريرًا حول «البرج الأيقونى» بالعاصمة الإدارية

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