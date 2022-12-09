ننشر الجدول الأسبوعى لقوافل "حياة كريمة" المجانية فى المحافظات

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن تنظيم عدد من القوافل الطبية والندوات التوعوية في (المنوفية والغربية والجيزة والقاهرة وسوهاج وقنا والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة)، خلال الفترة ما بين 8 إلى 15 ديسمبر.



والذي جاء على النحو التالي: في محافظات القاهرة، بمنطقة مصر الجديدة، عيادة ألماظة الشاملة، وهي قافلة طبية، تبدأ من اليوم الجمعة، وحتى غد 10 ديسمبر، وفي منطقة المقطم، بالمركز الطبي بالأسمرات، بداية من 11 وحتى 12 ديسمبر، وتكون القافلة طبية.



وفي محافظة الجيزة، في منطقة جنوب العياط، في منطقة الجرزا، على أن تكون قافلة طبية تبدأ اليوم، وتستمر حتى غد، وفي منطقة هرم سيتي، يوم 13 وحتى 14 ديسمبر، أما محافظة الغربية، في منطقة المحلة الكبري، وتحديدًا قرية المعتمدية، بقافلة طبية وبيطرية يوم 10 ديسمبر، وقرية سنمود، في منطقة ميت عساس، قافلة طبية وبيطرية يوم 13 ديسمبر.



أما محافظة المنوفية، فتم تنظيم 6 قوافل طبية وبيطرية وزراعية، على أن تكون البداية في 12 ديسمبر، في مركز قويسنا، قرية أجهور الرمل، ومركز الباجور، قرية كفر الدوار، في 14 ديسمبر، وفي مركز أشمون، قرية شنشور، ومركز السادات في منشأة النور يومي 14 و15 ديسمبر، ومركز قويسنا، قرية كفر أبوحسن، قافلة زراعية يوم 15 ديسمبر.



وفي وجه بحري، سيتم تنظيم قافلتين في محافظة الإسكندرية بمركز برج العرب في منطقتين منطقة الغرفة المركزية، سيتم تنظيم قافلة بيطرية، يومي 11 و12 ديسمبر، ومنطقة بنجر 6 تنظم القافلة طبية يومي 13 و14 ديسمبر.



أما في محافظة البحيرة فسيتم تنظيم قافلة طبية يوم 12 و13 ديسمبر في قرية كفر الدوار، كما سيتم تنظيم قافلة طبية يومي 14 و15 ديسمبر في مركز طبي ناصر.

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