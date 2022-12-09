لجنة معالجة الإدمان بالمجمع المقدس تشارك في برنامج الوقاية من المخدرات

شارك الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة وتوابعها ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، في فعاليات إطلاق برنامج الوقاية من المخدرات والذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم ويقوم على تنفيذه 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

و من المقرر أن يتضمن البرنامج عمل حملة توعية في 6 آلاف مدرسة، وعمل دوري رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" وغيرها من الأنشطة.

وأشادت نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في كلمتها بالدور الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجال مكافحة الإدمان.

ومن جهته شكر الأنبا ميخائيل الجهود المتميزة لصندوق مكافحة العلاج والتعاطي، في حماية أبنائنا من مخاطر الإدمان، مبديًا استعداد اللجنة المجمعية للصحة النفسية للتعاون مع الصندوق في إطار خطة الدولة في مكافحة الإدمان.