الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 32 سلاحًا ناريًا وحشيش خلال حملة أمنية فى ساحل سليم

المتهمين
المتهمين

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 22 قطعة سلاح ناري عبارة عن (7 بنادق آلية– 6 بنادق خرطوش- 9 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 16 متهمًا لـ 8 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قضايا اتجار وتعاطٍ للمواد المخدرة ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش)، بحوزة 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 427 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات.

اتخاذ الإجراءات بمحافظة أسيوط الإجراءات القانونية أسفرت جهودها بمديرية أمن أسيوط ساحل سليم

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ضبط 32 سلاحًا ناريًا وحشيش خلال حملة أمنية فى ساحل سليم

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