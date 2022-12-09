الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتحاد الأفروآسيوى يمنح كامل أبوعلى جائزة التميز فى القيادة والتطوير السياحى

الاتحاد الأفروأسيوي
الاتحاد الأفروأسيوي يمنح كامل أبو علي جائزة التميز

فى حفل كبير أقيم مساء الخميس بمنتجع الباتروس وايت بيتش، بالغردقة، تم منح رجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري ورئيس مجلس إدارة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، الجائزة الذهبية للاتحاد الإفريقي الآسيوي «AFASU»، وتأتى هذه الجائزة تتويجًا لمجهودات «أبوعلي» في مجال التنمية السياحية على المستوى العالمي بما قدمه من مشروعات سياحية متميزة بمصر وإفريقيا وآسيا طوال السنوات الماضية، فهى جائزة يتم منحها لأبرز الشخصيات العالمية في مجال التنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير السياحى.

وقال كامل أبوعلي: إن تتويجي بجائزة «أفاسو» الذهبية للتنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير، من الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU، أسعدني كثيرًا، موضحا أنه يستهدف أكثر من مليون سائح بنهاية العام الجاري 2022

حضر الحفل قيادات وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى نخبة من الضيوف الأجانب من رجال السياحة على مستوى العالم، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ورجال الأعمال وأعضاء الغرف الفندقية والسياحية ومستثمري البحر الأحمر ونخبة من الإعلاميين.

كامل أبو علي
كامل أبو علي
الاتحاد الأفروأسيوي يمنح كامل أبو علي جائزة التميز في القيادة والتطوير السياحي
الاتحاد الأفروأسيوي يمنح كامل أبو علي جائزة التميز في القيادة والتطوير السياحي
الاتحاد الأفروأسيوي يمنح كامل أبو علي جائزة التميز في القيادة والتطوير السياحي
الاتحاد الأفروأسيوي يمنح كامل أبو علي جائزة التميز في القيادة والتطوير السياحي
كامل أبو علي
كامل أبو علي
كامل أبو علي
كامل أبو علي

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