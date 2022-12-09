تمويل 131 مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية بـ 2.6 مليون جنيه فى المنوفية

قال عادل درغام، مدير جمعية "الأورمان" بمحافظة المنوفية، إنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، حيث تم تمويل (131) مشروعًا متنوعًا بقيمة إجمالية تقدر بـ(2 مليون و620 ألف جنيه) ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف توفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية وتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر، موضحًا أنه يتم تحديد تلك الحالات المستحقة والمستهدفة بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال إعداد أبحاث اجتماعية وميدانية لوصول الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع كل الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مثمنًا الدور الرائد والبارز لجمعية "الأورمان" في خدمة وتنمية المجتمع، فضلًا عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

ويتم ذلك في ضوء وضمن التعاون الدائم والمثمر بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بتحقيق التنمية المجتمعية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال تقديم الدعم المادي والعيني وإقامة العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جادة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.