«مدفعتش حاجة».. سيدة تروى تفاصيل استفادتها من المبادرات الرئاسية وإجراء عملية على نفقة الدولة

روت السيدة حنان مرزوق استفادتها من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، وتفاصيل إجراء عملية على نفقة الدولة.

وقالت «مرزوق» خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، إنها تعاني من ألم في الظهر والقدم، وعندما قامت بالكشف طلب منها الطبيب عمل أشعة مقطعية.

إجراء العملية على نفقة الدولة

وأضافت أن ظروفها لا تسمح بدفع ثمن العملية، خاصة أنها تقوم بتربية أطفال أيتام، مؤكدة أن الدكتور الذي يتابع حالتها ساعدها في إجراء العملية على نفقة الدولة، معقبة: "مدفعتش حاجة".