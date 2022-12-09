الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: أكثر من 75% من الروس يثقون فى بوتين و77% يؤيدون عمله

الرئيس الروسى
الرئيس الروسى

كشف آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الرأي العام فى روسيا، اليوم الجمعة، أن 75% من الروس أعربوا عن ثقتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أن 77% يرون أنه يعمل بشكل جيد في منصبه.

فيما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 11% فقط يرون عكس ذلك، وأعربوا عن عدم رضائهم بعمل الرئيس، فيما وجد 12% صعوبة في الإجابة، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استطلاع الرأي في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، وشارك فيه عينة تتألف من 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر، في 104 مناطق سكنية في 53 مدينة روسية.

استطلاع في سبتمبر: أكثر من 81% من الروس يثقون في بوتين و78% يؤيدون عمله

وفي نهاية سبتمبر الماضي، كشف استطلاع رأي في روسيا عن أن نسبة ثقة المواطنين الروس في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلغت 81.1% حتى نهاية أغسطس الماضي، وأعرب 78.1% من المستطلعين عن تأييدهم عمله.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الاستطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الماضي، على عينة من 1600 مستجيب تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وانخفضت أرقام التقييم الإيجابية لرئيس الوزراء والحكومة الروسية، خلال الأسبوع الماضي، إلى 51.8% و50.8% على التوالي.

والخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده نفذت ضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا "ردًا على تصرفات كييف".

وأضاف بوتين، في اجتماع عسكري، أن "قطع إمدادات المياه عن مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة هو عمل من أعمال الإبادة الجماعية".

وتدعي موسكو أن أوكرانيا نفذت "إبادة جماعية" في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية، وأن أحد أسباب بدء "العملية العسكرية الخاصة" في فبراير الماضي كان لحماية الناس في المنطقة الشرقية.

وبشأن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلد المجاور، لفت الرئيس الروسي إلى أن "هناك الكثير من الجلبة بهذا الخصوص.. نعم، نحن نفعل ذلك.. لكن من بدأ ذلك؟ من ضرب جسر القرم؟ من فجر خطوط الكهرباء من محطة الطاقة النووية في كورسك؟".

الروس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطلاع للرأي روسيا

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