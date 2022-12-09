أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار أعلاف الدواجن استقرارًا في الأسعار، اليوم الجمعة 9 ديسمبر.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار أعلاف الدواجن

سجلت أسعار العلف بادي 23% اليوم 18350 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار طن العلف نامي 21% 17950 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار العلف ناهي 19% 17650 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار طن العلف بادي نامي 17600 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 18% 15500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 17% 15400 جنيه للطن.

سجل سعر طن العلف بياض 16% 15300 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14% 15200 جنيه للطن.

- أسعار الذرة الصفراء

سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 12800 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة البرازيلي 12800 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة الأوكراني 12500 جنيه للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي 1400 جنيه للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الشامية 1700 جنيه للطن.

- أسعار الفول الصويا

وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 33000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار كسب صويا محلى 44%: 27500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار كسب صويا 46% محلى: 28000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة: 25000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة محلي: 33000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة: 26700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية: 20900 جنيه للطن.

كما سجلت أسعار كسب عباد +36%: 12000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جيلوتين مستورد: 32000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جيلوتين محلي: 31800 جنيه للطن.

وأسعار ردة بران محلى 7300 جنيه للطن.

وبلغ سعر النخالة الخشنة 7700 جنيه للشيكارة.

وقد سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 630 جنيهًا.