الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم الجمعة

الأعلاف
الأعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن استقرارًا في الأسعار، اليوم الجمعة 9 ديسمبر.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار أعلاف الدواجن

سجلت أسعار العلف بادي 23% اليوم 18350 جنيهًا للطن. 

سجلت أسعار طن العلف نامي 21% 17950 جنيهًا للطن.

 سجلت أسعار العلف ناهي 19% 17650 جنيهًا للطن.

 سجلت أسعار طن العلف بادي نامي 17600 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 18% 15500 جنيه للطن.

 سجلت أسعار طن العلف بياض 17% 15400 جنيه للطن.

سجل سعر طن العلف بياض 16% 15300 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14% 15200 جنيه للطن.

 - أسعار الذرة الصفراء

 سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 12800 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة البرازيلي 12800 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة الأوكراني 12500 جنيه للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي 1400 جنيه للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الشامية 1700 جنيه للطن.

- أسعار الفول الصويا 

وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 33000 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار كسب صويا محلى 44%: 27500 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار كسب صويا 46% محلى: 28000 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة: 25000 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة محلي: 33000 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة: 26700 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية: 20900 جنيه للطن. 

كما سجلت أسعار كسب عباد +36%: 12000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جيلوتين مستورد: 32000 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار جيلوتين محلي: 31800 جنيه للطن. 

وأسعار ردة بران محلى 7300 جنيه للطن.

وبلغ سعر النخالة الخشنة 7700 جنيه للشيكارة.

وقد سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 630 جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية يشيد بحجم الإنجازات فى العاصمة الإدارية

أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم الجمعة

دعوى قضائية ضد المغني الشهير نيك كارتر بتهمة اغتصاب معجبة في 2001

«السياحة» تستضيف وكلاء سياحيين ومسئولى تسويق بالسوق الألمانية

صحيفة إماراتية: القمم الثلاثية مع الصين تطور مهم فى مجرى التحولات العالمية

وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون مع مدير Coptic Orphans بالولايات المتحدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟