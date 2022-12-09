«السياحة» تستضيف وكلاء سياحيين ومسئولى تسويق بالسوق الألمانية

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع أحد منظمي الرحلات الألمان، وفدا من مجموعة من الوكلاء السياحيين ومسئولي التسويق والمبيعات الذين حققوا أعلى نسبة مبيعات في السياحة الوافدة لمصر من السوق الألمانية.

استغرقت هذه الرحلة ٥ أيام وتضمنت زيارات لعدد من الأماكن السياحية والمناطق الأثرية بمدينتي الغردقة والقاهرة، حيث زاروا بالقاهرة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري في الفترة القادمة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية في الأسواق السياحية المختلفة ومن بينها السوق الألمانية التي تعتبر من الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة لمصر.

وفي السياق ذاته، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الاستضافة تعد فرصة جيدة لتعريف المشاركين بها بالمقصد السياحى المصرى والتطورات التى طرأت عليه فى الآونة الأخيرة وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية التي تتميز بها والتى من الممكن إبرازها والتركيز عليها خلال عمليات الترويج والتسويق التي يقومون بها للمقصد السياحي المصري بالسوق الألمانية.



والتقى محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، الوفد بمدينة الغردقة مرحبا بهم، مستعرضاً آخر التطورات والمستجدات التي شهدها المقصد السياحي المصري خلال الفترة الأخيرة وخاصة لتطوير البنية التحتية السياحية وأبرز المشروعات الجديدة المتعلقة بالسياحة ومنها المدن السياحية الجديدة.

يشار إلى أن السوق الألمانية من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وتأتى ضمن العشرة الكبار المتصدرة للحركة السياحية في مصر كما أن السوق الألمانية بوصلة لعدد كبير من الأسواق الأوروبية.