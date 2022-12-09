الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تستضيف وكلاء سياحيين ومسئولى تسويق بالسوق الألمانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع أحد منظمي الرحلات الألمان، وفدا من مجموعة من الوكلاء السياحيين ومسئولي التسويق والمبيعات الذين حققوا أعلى نسبة مبيعات في السياحة الوافدة لمصر من السوق الألمانية.

استغرقت هذه الرحلة ٥ أيام وتضمنت زيارات لعدد من الأماكن السياحية والمناطق الأثرية بمدينتي الغردقة والقاهرة، حيث زاروا بالقاهرة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري في الفترة القادمة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية في الأسواق السياحية المختلفة ومن بينها السوق الألمانية التي تعتبر من الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة لمصر.

وفي السياق ذاته، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الاستضافة تعد فرصة جيدة لتعريف المشاركين بها بالمقصد السياحى المصرى والتطورات التى طرأت عليه فى الآونة الأخيرة وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية التي تتميز بها والتى من الممكن إبرازها والتركيز عليها خلال عمليات الترويج والتسويق التي يقومون بها للمقصد السياحي المصري بالسوق الألمانية.
  
والتقى محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، الوفد بمدينة الغردقة مرحبا بهم، مستعرضاً آخر التطورات والمستجدات التي شهدها المقصد السياحي المصري خلال الفترة الأخيرة وخاصة لتطوير البنية التحتية السياحية وأبرز المشروعات الجديدة المتعلقة بالسياحة ومنها المدن السياحية الجديدة.

يشار إلى أن السوق الألمانية من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وتأتى ضمن العشرة الكبار المتصدرة للحركة السياحية في مصر كما أن السوق الألمانية بوصلة لعدد كبير من الأسواق الأوروبية.

وزارة السياحة والآثار السوق الالمانى منظمي الرحلات الألمان المتحف المصري بالتحرير المتحف القومي للحضارة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية يشيد بحجم الإنجازات فى العاصمة الإدارية

أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم الجمعة

دعوى قضائية ضد المغني الشهير نيك كارتر بتهمة اغتصاب معجبة في 2001

«السياحة» تستضيف وكلاء سياحيين ومسئولى تسويق بالسوق الألمانية

صحيفة إماراتية: القمم الثلاثية مع الصين تطور مهم فى مجرى التحولات العالمية

وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون مع مدير Coptic Orphans بالولايات المتحدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟