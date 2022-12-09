الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تحذير عاجل لملايين من مالكي iPhone وAndroid

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تم تحذير معجبي INSTAGRAM بالاحتراس من تطبيقات Top Nine المستنسخة المشبوهة حيث يتدفق الملايين على اتجاه نهاية العام.

يتيح جنون وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص إنشاء مجموعة من أكثر صورهم شعبية من العام الماضي.

هناك عدد من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالقيام بأشياء مماثلة، لكن التطبيق الرئيسي يسمى رسميًا Top Nine ، والذي ظهر على الساحة في عام 2016.

وحذر صناع الخدمة من وجود عدد من التطبيقات المزيفة التي تمزقها، يعد الجزء الخطير هو أنهم يطلبون اسم مستخدم وكلمة مرور Instagram الخاصين بك على ما يبدو لإنشاء مجمعة من اللقطات الأكثر إعجابًا، لكن هذا أدى في الواقع إلى اختراق حسابات الأشخاص.

وقالت الشركة: "بالنظر إلى أن الملايين من المستخدمين يقفزون على قمة الاتجاه، فمن الأهمية بمكان أن نشارك أننا على دراية باستنساخ تطبيقات Top Nine الخبيثة، حيث نحب أن نرى تطبيقات إبداعية تصمم أفضل تسعة قوالب، لكننا لا نتحدث عن التطبيقات الإبداعية الموثوقة.

"نحن نصدر هذا التحذير بعد تلقي رسائل من المستخدمين الذين يزعمون أن حسابهم على Instagram قد" تم اختراقه "أو حذفه أو تعديله بعد استخدام Top Nine ، في حين أنهم في الحقيقة كانوا يستخدمون استنساخ Top Nine وهمي دون علمهم، وإذا كان حسابك عامًا، فإن تطبيق Top Nine الرسمي لا يتطلب منك حتى تسجيل الدخول - لذلك إذا واجهت تطبيقًا يفعل ذلك، فيجب أن يكون ذلك بمثابة علامة حمراء.

يجب أن تقوم الحسابات الخاصة بتسجيل الدخول، ولكن يجب إعادة التوجيه إلى صفحة ويب Instagram الرسمية في متصفحك والتي تعرض بوضوح شريط عنوان الويب مع instagram.com عليه.

إذا كانت مخفية، فهناك احتمال أنها ليست صفحة تسجيل دخول Instagram حقيقية وهي نسخة تحاول سرقة بياناتك، وللتأكد من أنك تقوم بتنزيل التطبيق المناسب لجهاز iPhone أو Android ، انتقل إلى TopNine.co.

قال Top Nine أيضًا أن تطبيقهم مجاني هذا العام، في السابق، قاموا بإضافة علامة مائية إلى القوالب المعروضة.

لكن بالنسبة لعام 2022، قرروا جعلها مجانية والاعتماد على الإعلانات بدلاً من ذلك.

المستنسخة المشبوهة وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص أكثر صورهم شعبية من العام الماضي ا للضحايا المخادعين اختراق حسابات الأشخاص تطبيقات إبداعية تصمم أفضل تسعة قوالب

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وائل لطفي

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