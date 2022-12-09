ضبط 54 قضية استيلاء على الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (54) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها:

(35,040طن "سكر تموينى، أسمدة مدعمة"–701 عبوة "زيت، جبن"تموينى–986 أسطوانة بوتاجاز- 200 لتر مواد بترولية "سولار")، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (810,520 طن "مستندى – عينى") أبرزها (63,720 طن دقيق بلدى "مستندى" –35,040 طن " سكر تموينى - أسمدة مدعمة"-42,240 طن أرز أبيض "عينى" –609,185 طن أرز شعير "عينى"- 19,300 طن دقيق أبيض "عينى"–33,735 طن "سلع تموينية" – 33734 عبوة سجائر –986 أسطوانة بوتاجاز - 34 بطاقة تموينية -200 لتر مواد بترولية "سولار"–701 عبوة "زيت – جبن" تموينى–1400 عبوة "خل طعام، دهانات" -5 أطنان مواد بناء"حديد تسليح".

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.