الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعبيرًا عن الهوية المصرية..

«أبو» يطرح كليب «إنتي حلوة» مترجمًا بالهيروغليفية

ابو
ابو

طرح الفنان «أبو» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كليب أغنيته "إنتي حلوة" والتي سبق وأن طرح النسخة الصوتية منها كاملة على موقع "تيك توك"، وحققت نجاحًا كبيرًا قبل الطرح الرسمي للأغنية. 

وتم ترجمة كلمات الأغنية في الفيديو كليب الجديد، بالـ الهيروغليفية، تعبيرًا عن الهوية المصرية.

وكان أبو قد صرح في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، إنه يهتم بالتطور السريع الذي يصاحب السوشيال ميديا، لذلك قرر التعاون مع منصة "تيك توك" وطرح من خلالها أغنية "إنتي حلوة"، وهي المرة الأولى التي يقرر فيها مغني اختيار تيك توك لطرح الأغنية كاملة قبل الطرح الرسمي. 

يتعاون أبو في أغنية "إنتي حلوة" لأول مرة مع الملحن محمد النادي، كلمات باسم عادل، وتوزيع أمين نبيل، من انتاج أولد مترو، وهو ثاني تعاون بينهما بعد النجاح القياسي لأغنية "3 دقات". 

الاعلامي رامي رضوان السر الرسالة الراقص الهيروغليفية الهوية المصرية الهيروغليفى التطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية يشيد بحجم الإنجازات فى العاصمة الإدارية

أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم الجمعة

دعوى قضائية ضد المغني الشهير نيك كارتر بتهمة اغتصاب معجبة في 2001

«السياحة» تستضيف وكلاء سياحيين ومسئولى تسويق بالسوق الألمانية

صحيفة إماراتية: القمم الثلاثية مع الصين تطور مهم فى مجرى التحولات العالمية

وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون مع مدير Coptic Orphans بالولايات المتحدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟