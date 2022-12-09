«أبو» يطرح كليب «إنتي حلوة» مترجمًا بالهيروغليفية

تعبيرًا عن الهوية المصرية..

طرح الفنان «أبو» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كليب أغنيته "إنتي حلوة" والتي سبق وأن طرح النسخة الصوتية منها كاملة على موقع "تيك توك"، وحققت نجاحًا كبيرًا قبل الطرح الرسمي للأغنية.

وتم ترجمة كلمات الأغنية في الفيديو كليب الجديد، بالـ الهيروغليفية، تعبيرًا عن الهوية المصرية.

وكان أبو قد صرح في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، إنه يهتم بالتطور السريع الذي يصاحب السوشيال ميديا، لذلك قرر التعاون مع منصة "تيك توك" وطرح من خلالها أغنية "إنتي حلوة"، وهي المرة الأولى التي يقرر فيها مغني اختيار تيك توك لطرح الأغنية كاملة قبل الطرح الرسمي.

يتعاون أبو في أغنية "إنتي حلوة" لأول مرة مع الملحن محمد النادي، كلمات باسم عادل، وتوزيع أمين نبيل، من انتاج أولد مترو، وهو ثاني تعاون بينهما بعد النجاح القياسي لأغنية "3 دقات".