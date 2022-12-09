برلمانى: التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لحل مشاكل المستشفيات بالأقصر

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، استجابة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر حول مشاكل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وتم عقد لقاء موسع مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر لبحث الطلبات المقدمة منهم وشكاوى المواطنين.

وأوضح النائب أحمد إدريس أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم مستشفيات محافظة الأقصر بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وذلك لتوفير خدمة جيدة للمرضى تضمن لهم حياة كريمة، بجانب حل مشاكل الوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظة الأقصر والتي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

حضر اللقاء الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني رشاد، نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر.

وتقدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس البرلمان، لتوجهه إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن ضم مركز الزينية بمحافظة الأقصر لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح النائب أحمد إدريس في طلب الإحاطة، على ضرورة ضم مركز الزينية والقرى التابعة له لمنظومة التأمين الصحى الشامل أسوة بباقى مراكز محافظة الأقصر والتي تطبق بها منظومة التأمين الصحى الشامل، علمًا بأن هذا المركز يضم 5 وحدات محلية تضم 5 قرى رئيسية وتخدم الآلاف من المواطنين، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم وضمان تقديم خدمة صحية تليق بهم.

كما تقدم النائب أحمد إدريس بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بشأن عدم تطبيق المنظومة بكل الوحدات الصحية بجميع مراكز محافظة الأقصر.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها بمحافظة الأقصر كمرحلة أولى للمنظومة والتي انطلقت عام 2018 لم تشمل جميع الوحدات الصحية بجميع مراكز محافظة الأقصر، كما أن التوزيع الجغرافي للوحدات المشمولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا تخدم كل أبناء الأقصر مما يمنع الكثير من المواطنين ويحرمهم من الاستفادة من المنظومة والرعاية الصحية اللازمة لضمان حياة كريمة لهم.

وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الصحية لنظره وسرعة ضم كل الوحدات الصحية بمراكز الأقصر بمنظومة التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم.