كاتب صحفى: الرئيس السيسى لديه رؤية وتوجه للتكامل مع العراق «فيديو»

قال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه وجهة نظر ورؤية وتوجه للتكامل مع العراق، من أجل المساعدة في إنقاذ العراق من الأزمات المتكررة التي يمر بها منذ عام 2003، ومحاولة خلق تكتل جديد يواجه التكتلات المعادية في المنطقة.

وأضاف أيمن السيسي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا رأينا التعاون بين مصر والعراق والأردن من خلال مشروع جديد شامل، وبدأت منذ 2015 العلاقات تقوى وتمتد، فضلًا عن توقيع 15 اتفاقية تعزيز تعاون في مجالات البترول والتدريب والموارد المائية والري والأمن وغيرهما، لمواجهة الأزمات في العراق، وإعادتها للصف العربي، وأن تكون كما كانت إحدى القوى العربية الكبيرة المساهمة في تحديد مصير الإقليم والمنطقة.

ارتفاع رقم التبادل التجارى بين مصر والعراق

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن العام الماضي شهد القمة الخماسية بين مصر والعراق بمشاركة الأردن والإمارات والبحرين، وعلى صعيد التبادل التجاري شهدنا ارتفاع رقم التبادل التجاري بين مصر والعراق، من 800 مليون دولار خلال عام 2015، لـ2 مليار دولار خلال 2020.

وأوضح الكاتب الصحفي أن مصر تحاول إيجاد أو استعادة القوى العربية للاستراتيجيات العامة، خاصة استعادة القوى العربية الحقيقية في المنطقة لمواجهة مشروع هو أبعد من الأمور الجارية، وهو مشروع إسقاط المنطقة من القوى المعادية للمنطقة العربية.

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر تعيد خلق القوى القادرة على مواجهة هذا المخطط، وأعتقد أن التواجد في القمة العربية الصينية يعتبر جزءا من هذه المواجهات.