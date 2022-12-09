القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022

رغب قطاع عريض في معرفة القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في الربع النهائي كأس العالم 2022 وتشكيل الفريقين عقب تأهلهما لمنافسات المربع الذهبي للبطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية حيث شارك فيها 32 منتخبا دوليا من بينهم 4 دول عربية تم تصفيتهم إلى 8 منتخبات فقط.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في ربع نهائى كأس العالم 2022

تنقل مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره الكرواتي في منافسات المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022 عبر شاشة عدة قنوات فضائية أبزها ما يلي:-

تردد مجموعة قنوات Bein Sport

قناة Bein Sport HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 2/6.

قناة Bein Sport HD Max

القمر الصناعي: سيهل سات.

التردد: 11585.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 2/6.

تردد مجموعة قنوات Alkass

قناة Alkass One HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

قناة Alkass EXTRA One HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

موعد إقامة مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم

يحتضن استاد المدينة التعليمية الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة المباراة بين منتخب البرازيل ونظيره الكرواتي في مباريات متافسات الثمانية في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والساعة السابعة مساءا بتوقيت دبي حيث تأهل منتخب البرازيل للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022 عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية 4/1 فيما تاهل منتخب كرواتيا بعد فوزه على اليابات بركلات الترجيح.

تشكيل منتخب البرازيل المتوقع أمام كرواتيا

يضبط القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا اليوم فى الربع النهائى كأس العالم 2022 قطاع عريض من المواطنين حيث من المتوقع أن يكوم تشكيل منتخب البرازيل كما يلي:-

حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : إيدير ميليتاو - تياجو سيلفار - ماركينيوس - دانيلو.

خط الوسط : لوكاس باكيتا - كاسيميرو؟

خط الوسط الهجومي : رافينيا - نيمار- فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم : ريتشاليسون.

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