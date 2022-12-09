حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية 9 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لمواليد الأبراج المائية.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

من المرجح أن تظهر الفتاة القديمة في الشكل المادي أو كنص بسيط يقول مرحبًا. قد يكون لديك الرغبة في إخفائها عن شريكك ولكن قد لا تكون هذه فكرة جيدة. ابتعد عن بعض الزملاء الذين يحبون الحكم على الآخرين لأنهم من المحتمل أن يبرزوا جانبك السيئ. يبدو وضعك المالي على ما يرام. يُنصح بالسير في العراء لتصفية ذهنك والعمل على تنفسك.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

حان الوقت لمواجهة شياطينك والتعامل مع موقف معين في العمل. قد يكون هذا ما توقعته ولكنك لا تزال غير قادر على المجازفة. قد يرغب والداك في الحصول على وقتك ويمكنهما الكشف عن بعض أسرار العائلة أو جزء من المعلومات. لا تضيع أموالك قريبا.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

التسوق المندفع الخاص بك سوف يحرق حفرة في جيبك وأنت مطالب بتوفير البعض لحدث قادم. الامتناع عن الترفيه عن شخص يثرثر في العمل لأنك أيضًا ستبدو متورطًا. قد تكون المواجهة مع شخص ما ضرورية وسيكون هذا يومًا جيدًا للدفاع عن نفسك. حافظ على الهدوء. صحتك تبدو جيدة.

صفات الأبراج المائية

المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام،ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة.