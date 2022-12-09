حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية 9 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

من المحتمل أن يحضر زملاؤك السابقون وسيكون يومًا رائعًا بالنسبة لك. أموالك تبدو جيدة وكذلك صحتك. الخطط الجديدة مع العائلة بالترتيب.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

قد يرغب أحد الأصدقاء المقربين منك في القيام برحلة في مكان ما وسيحدد ردك مسار يومك بالكامل ، وخاصة حياتك العاطفية. قد يحاول شخص ما انتزاع المال منك بالكذب. سيُطلب منك التزام الهدوء أثناء مخاطبة رئيسك واختيار كلماتك بحكمة. قد تزعجك آلام الرقبة.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

أنت في يوم رائع مع كل شيء يعمل لصالحك. ابق هادئًا إذا كان هناك شيء يبدو مختلفًا عما كنت تتوقعه لأنه سيكون في صالحك في النهاية. سيوافق زملاؤك على كل ما تقترحه وسيوافق رئيسك على ذلك. ومع ذلك ، لن يستمر هذا الحظ طوال اليوم ، لذا لا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به. قد يكون السفر للعمل ممكنًا.

صفات مواليد الأبراج الهوائية

هذه الأبراج يبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد، ولهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، و