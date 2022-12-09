لوكا مودريتش يدافع عن شرف كرواتيا أمام وحوش البرازيل

يفتتح المنتخب البرازيلي في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حينما يلتقي بنظيره الكرواتي.

البرازيل قدمت عرضًا ساحرًا في الدور الماضي واكتفت برباعية سجلها نجوم السامبا في شوط واحد أمام كوريا، بينما قرر تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي اراحة لاعبيه بالشوط الثاني وحماية كوريا من إذلال تاريخي كان قريب للغاية.

في المقابل جاءت كرواتيا بصعوبة كبيرة بعدما أزاحت مفاجأة المونديال المنتخب الياباني بركلات الترجيح، بعدما كانت متأخرة في النتيجة وكانت قريبة للغاية من توديع البطولة.

ورغم أن المنتخب البرازيلي قدم مباراة مرعبة من الناحية الفنية، إلا أنه من المتوقع أن يواجه خصمًا مختلفًا تماما، وقادر على خلق صعوبات كبيرة، وندية خلال مجريات المباراة.

السامبا أجادت في وجود مساحات كبيرة التي تركتها كوريا باحثة عن التقدم والهجوم، بينما كرواتيا منتخب يجيد التكتل دفاعيا أمام الكبار ويمتلك وسط ملعب رائع في قتل الرتم وكذلك إجادة التحولات.

كرواتيا إذا لم تستقبل مبكرًا سترهق البرازيل، وستدخل بهم الشكوك، وستكون قادرة على تحقيق المفاجأة، خاصة وأن لديها خط أمامي قوي يجيد في الارتداد السريع وقادر على استغلال المساحات التي قد تتركها البرازيل باحثة عن التقدم والتسجيل.

فيما سيكون رهان تيتي على عنل فردي من نيمار أو فينيىسيوس جونيور لخطف هدف مبكر يدفع كرواتيا للتقدم ومعها سيكون كل شئ سهلًا للغاية.

زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا قال أن البرازيل منتخب مرعب بما يضمه من نجوم كبار، مشيرًا إلى أنها المرشحة للفوز باللقب لأنها صاحبة أقوى منتخب في هذه النسخة.

وقال :" أعتقد أننا على موعد مع اختبار صعب ومهمة صعبة أمام الفريق الذي يقدّم كرة قدم رائعة وبوجود العديد من اللاعبين أصحاب الكفاءة والسرعة”.

وتابع : “البرازيل لديها ثقة بالنفس وهناك أجواء رائعة داخل الفريق، وهو شيء واضح، إلى جانب أن لاعبيها من الطراز الرفيع، ورغم ذلك لن نيأس، وأعتقد أنه ليس لدينا ما نخشاه”.

وعن طريقته لمواجهة السامبا أوضح؛" نحتاج إلى دخول المباراة بإيمان وثقة في النفس، والتطلع إلى استغلال فرصه، والاستمتاع بمواجهة البرازيل، أعتقد أن بوسعنا خوض التحدي، نحتاج إلى التحلي بالذكاء، وفرصة كل فريق ليست 50 بالمئة، لكن نحن أيضاً لسنا خارج الترشيحات”.