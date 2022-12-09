صحيفة فلبينية: الاقتصاد العالمى يواجه مزيدًا من التعثر والركود فى 2023

قالت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيدًا من التعثر والركود في 2023 بعد عام قاتم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن يكون هذا عام عودة الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد، وبدلاً من ذلك تميز عام 2022 بحرب جديدة وتضخم قياسي وكوارث مرتبطة بالمناخ، لقد كان عامًا "متعدد الأزمات"، وهو مصطلح شاعه المؤرخ آدم توز، واستعد لمزيد من الكآبة في عام .2023

وقال رويل بيتسما، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة أمستردام: "لقد زاد عدد الأزمات منذ بداية القرن، وصرح منذ الحرب العالمية الثانية لم نشهد مثل هذا الوضع المعقد".

وبعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كوفيد لعام 2020، بدأت أسعار المستهلكين في الارتفاع في عام 2021، حيث خرجت البلدان من الإغلاق أو القيود الأخرى.

وأصر محافظو البنوك المركزية على أن التضخم المرتفع سيكون مؤقتًا فقط مع عودة الاقتصادات إلى طبيعتها، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وتعاني العديد من البلدان الآن من أزمات تكلفة المعيشة؛ لأن الأجور لا تواكب التضخم، مما يجبر الأسر على اتخاذ خيارات صعبة في إنفاقها.

ولعبت البنوك المركزية اللحاق بالركب، لقد بدأوا في رفع أسعار الفائدة هذا العام في محاولة لترويض التضخم المتسارع - مخاطرين بدفع البلدان إلى ركود عميق؛ لأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعني تباطؤ النشاط الاقتصادي.

بدأ التضخم أخيرًا في التباطؤ في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ومن المتوقع أن تصل أسعار المستهلكين في مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة إلى ثمانية بالمائة في الربع الرابع قبل أن تنخفض إلى 5.5 بالمائة العام المقبل، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تشجع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات على تقديم المساعدة؛ لتقديم الإغاثة للأسر.

في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تم تخصيص 674 مليار يورو (704 مليارات دولار) حتى الآن لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لمركز أبحاث Bruegel.

فألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والأكثر اعتمادًا على إمدادات الطاقة الروسية، تمثل 264 مليار يورو من هذا الإجمالي.

يقول واحد من كل اثنين من الألمان، إنهم ينفقون الآن فقط على العناصر الأساسية، وفقًا لمسح أجرته شركة EY للاستشارات.

قال جوينثر بلوم، المتسوق في سوق عيد الميلاد في فرانكفورت: "أنا حريص للغاية ولكن لدي الكثير من الأطفال والأحفاد".

كما أضر ارتفاع أسعار الفائدة بالمستهلكين والشركات، على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أشار الأسبوع الماضي إلى أن وتيرة الزيادات يمكن أن تتراجع "في أقرب وقت" في ديسمبر.

ومع ذلك، حذر من أن السياسة ربما يجب أن تظل متشددة لبعض الوقت لاستعادة استقرار الأسعار.

من جانبها، أرسلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على سياسته المشددة، قائلة إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد.

يتوقع الاقتصاديون أن تقع ألمانيا واقتصاد كبير آخر في منطقة اليورو، إيطاليا، في حالة ركود.

وأيضا الاقتصاد البريطاني آخذ في الانكماش بالفعل تتوقع وكالة التصنيف S&P Global حدوث ركود في منطقة اليورو في عام 2023.

لكن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي في عام 2023 بنمو قدره 2.7٪، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 2.2 في المائة.