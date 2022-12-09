الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير كندى: مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية عالميًا منذ زمن الإغريق

معبد الكرنك
معبد الكرنك

 أكد تقرير كندي، أن مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وأقدم دول العالم التي تلهم تاريخها وحضارتها وثقافتها المميزة الغرب.

وذكر موقع ترافيل آند السياحي الكندي، كانت مصر وجهة سياحية منذ الإغريق على الأقل (في القرن الثاني قبل الميلاد) عندما اعتبروا منارة الإسكندرية وهرم الجيزة الأكبر من عجائب العالم التي يجب زيارتها، وكانت مصر وجهة سياحية للرومان، وبعد غزو نابليون لمصر عام 1798، استحوذت على الخيال الغربي.

وتابع الموقع في تقريره، تمتع مصر بثقافة مختلفة تمامًا عن الثقافة الغربية، مشيرة إلى أن السائج يجب عليه التعرف على الآلهة والأديان المصرية القديمة خلال زياته لمصر والتمتع بمعالمها السياحية وآثارها المتنوعة، فمصر هي واحدة من أقدم دول العالم التي يلهم الغرب عصرها و"رمال الزمن"، وإنها لفكرة جيدة أن تتعلم شيئًا عن كل من مصر القديمة ومصر الحديثة لتقدير البلد حقًا عند الزيارة.

- دليل شامل لأهم مناطق الجذب السياحي 

قدم موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي دليلًا شاملًا لأهم مناطق الجذب السياحي التي يجب استكشافها في مصر، قائلًا: "إن مصر هي مهد الحضارة ووجهة فريدة ورائعة لعشاق التاريخ ولطالما أبهرت السياح من مختلف أنحاء العالم بكل ما تتمتع به من مقومات أثرية وتاريخية متنوعة، وعلى رأسها الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة وادي الملوك بالأقصر".

وأضاف الموقع في تقريره، الذي اشتمل على مجموعة كبيرة من الصور تبرز جمال المواقع السياحية في مختلف أنحاء مصر، "إن أرض النيل لديها تاريخ طويل من الثراء الثقافي والأثري تجعلها حلمًا لكل مسافر"، مشيرة إلى أن مصر لم تستغرق الكثير من الوقت لتكتسب شعبية باعتبارها نقطة جذب سياحي كبيرة ووجهة تزداد شعبيتها يومًا بعد يوم، سواء لمن يرغب في الاستمتاع بآثارها التاريخية الرائعة أو مواقعها النابضة بالحياة، أو للذي يفضل الاسترخاء على أحد شواطئها الخلابة. 

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