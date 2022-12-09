الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: نريد فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تريد أن يتم فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا "في الوقت الذي لا تُظهر فيه موسكو أية إشارة على إنهاء الحرب".

وأضاف زيلينسكي -حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، الخميس- "نحاول بشكل حثيث دعم وتعزيز العقوبات القادمة ضد روسيا والتي سيفرضها الشركاء الأمريكيون والأوروبيون وآخرون".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن حزمة تاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي "يتم الإعداد لها".

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تريد من الحلفاء اتخاذ المزيد من الخطوات التي يمكنها القيام بها ضد روسيا.

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