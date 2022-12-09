الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تستعين بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى فى المرافق الحساسة أثناء الإضرابات

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أعلنت السلطات في المملكة المتحدة، عن أنها ستستعين بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة أثناء الإضرابات في فترة أعياد نهاية السنة، والتي تتصاعد في مواجهة التضخم.

 

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"- إن هذه الإضرابات المتكررة ستحدث بلبلة للجميع، بما يشمل الطواقم العسكرية التي ستضطر إلى إعلان التعبئة والقيام ببعض الوظائف الحيوية في البلاد.

 

وأوضح أنه يتم إجراء محادثات مع وزارة الدفاع من أجل أن يحل عسكريون محل أفراد طواقم سيارات الإسعاف المضربين، في وقت يمر نظام الصحة العامة بأزمة غير مسبوقة وخصوصًا في أقسام الطوارئ.

 

إلى ذلك، قالت السلطات إنه "يجري تدريب" ألفي عسكري لمساندة حرس الحدود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

دعاء الصباح اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9 /12 /2022

مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى كأس العالم والقنوات الناقلة 9-12-2022

كتاب يتغزل فى الإعجاز الهندسى لمصر القديمة: الأهرامات محطات عملاقة لتوليد الطاقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 9-12-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟