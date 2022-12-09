الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النواب الأمريكى يٌقر 10 مليارات دولار مساعدة عسكرية لتايوان

النواب الأمريكى
النواب الأمريكى

أقر مجلس النواب الأمريكى، مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار، بجسب سكاى نيوز.

ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023، ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز، أن هذا "سيعزز إلى حد بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".

وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب الصين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".

ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وصعد الرئيس شي جين بينج في السنوات الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايبيه.

وفى أغسطس الماضي، أجرت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق فى محيط تايوان، فى استعراض قوة غير مسبوق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها، وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة.

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