الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزارى القادم للتحالف الدولى ضد «داعش»

السعودية
السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد في مدينة لاهاى بهولندا، استضافتها للاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي للعام 2023.

 

ذكرت ذلك قناة" الإخبارية السعودية"، مشيرة إلى أن إعلان المملكة يأتي تجسيدا لدورها الفاعل كشريك استراتيجي في التحالف الدولي، وتماشيا مع الجهود الدولية التي تبذلها المملكة في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات الإرهابية.


من جانبه، رحب التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بإعلان المملكة استضافتها الاجتماع الوزاري العام المقبل.


وذكرت القناة أن اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة داعش، ناقش الجهود الدولية المشتركة لمحاربة داعش في العراق وسوريا والمناطق الأخرى، والتضييق على هذا الكيان الإرهابي ومنع تمدده وانتشاره حول العالم، ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزارى القادم للتحالف الدولى ضد «داعش»

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-12-2022

هيثم شاكر يكشف سبب معارضة والده لدخوله مجال الغناء وموقف والدته

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟