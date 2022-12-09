السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزارى القادم للتحالف الدولى ضد «داعش»

أعلنت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد في مدينة لاهاى بهولندا، استضافتها للاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي للعام 2023.

ذكرت ذلك قناة" الإخبارية السعودية"، مشيرة إلى أن إعلان المملكة يأتي تجسيدا لدورها الفاعل كشريك استراتيجي في التحالف الدولي، وتماشيا مع الجهود الدولية التي تبذلها المملكة في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات الإرهابية.



من جانبه، رحب التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بإعلان المملكة استضافتها الاجتماع الوزاري العام المقبل.



وذكرت القناة أن اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة داعش، ناقش الجهود الدولية المشتركة لمحاربة داعش في العراق وسوريا والمناطق الأخرى، والتضييق على هذا الكيان الإرهابي ومنع تمدده وانتشاره حول العالم، ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه.