نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم بنيامين نتنياهو، مزيدًا من الوقت لتقديم تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعدما ضمن عددًا كافيًا من الأحزاب لتشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية برلمانية، مشيرًا إلى الحاجة إلى الاتفاق على أدوار شركائه المعينين.

وجاء تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد فوز حزبه "الليكود" المحافظ وشركائه الدينيين القوميين المحتملين، في انتخابات الأول من نوفمبر، ومن المقرر أن ينتهي هذا التفويض الأحد.

وفي رسالة إلى الرئيس اسحق هرتزوج وزعها "الليكود" على وسائل الإعلام، طلب نتانياهو التمديد الكامل لمدة 14 يومًا المسموح به بموجب القانون، ولم يقدم مكتب "هرتزوج" أي رد على الفور.

وكتب نتنياهو في الرسالة أن "بعض القضايا المتعلقة بالأدوار لم يتم الاتفاق عليها بعد" في مفاوضات الائتلاف.

وتابع: "قطعنا خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل".

وقال الليكود، في بيان، إنه توصل إلى اتفاق ائتلاف مع "شاس" مما يجعله خامس حزب ينضم إلى نتنياهو، ويمنحه سيطرة مريحة على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

وينص الاتفاق على أن يتولى "درعي" وزارتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم وزارة المالية في النصف الثاني، كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتانياهو.