الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنوى إقرار تشريعات جديدة لمكافحة الشذوذ

رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي

تنوي الحكومة الروسية إقرار مرسوم يمنع بموجبه إصدار تصاريح من وزارة الثقافة لتأجير أفلام تتضمن مواد تروج للعلاقات الجنسية غير الطبيعية أو الولع الجنسي بالأطفال أو تغيير الجنس.

واعتمدت خلال الفترة الماضية مجموعة قوانين جديدة، تشدد المسئولية على الدعاية للمثلية الجنسية، دون حدود عمرية، وحظر الترويج للولع الجنسي بالأطفال، وكذلك حظر عرض مواد تشجع على تغيير الجنس بين المراهقين.

فيما يتعلق باعتماد هذه القوانين، تقترح وزارة الثقافة عدم إصدار شهادات تأجير للأفلام التي تحتوي على مواد تروج للمواد الإباحية والعنف والقسوة، والمواد التي تشجع العلاقات الجنسية غير التقليدية والولع الجنسي بالأطفال، وتغيير الجنس.

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